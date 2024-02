Il calendario. Sabato in campo contro l’Argenta

La Cesena Basket 2005, la squadra che conta Marco Vandelli come allenatore suo padre Ugo come addetto agli arbitri, sta attraversando una fase complessa del campionato di Divisione Regionale 1: impantanata in una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive, dovrà provare a rialzarsi sabato 2 marzo alle 21 al PalaIppo, dove però arriverà Argenta, seconda della classe. La squadra cesenate è nona a quota 20 punti fin qui conquistati in un torneo lunghissimo, che vedrà la fine della stagione regolare il 25 maggio.

A quel punto le ultime due retrocederanno direttamente in Divisone Regionale 2, mentre la terzultima e la quartultima di ognuno dei due gironi si sfideranno in maniera incrociata (terzultima del girone A contro quartultima del girone B e quartultima del girone A contro terzultima del girone B) in un playout al meglio delle tre gare. Chi uscirà sconfitto scenderà al piano inferiore. Le prime quattro disputeranno invece delle Final Four in campo neutro per contendersi la promozione in serie C.