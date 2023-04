Il caso Siena fa slittare i playoff Cavalluccio in campo forse il 26

"Si è svolto oggi il Consiglio Direttivo Straordinario di Lega Pro, nel corso del quale si è discusso dei procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva che coinvolgono alcuni club di Serie C. Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, in ragione di quanto sopra, ha deciso di rinviare la riunione tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai playoff programmata per oggi ed ha stabilito che nel corso della prossima riunione di Consiglio, in programma il 27 aprile, sarà fatto il punto della situazione e saranno prese eventuali nuove decisioni".

Il comunicato stampa del Consiglio direttivo di Lega Pro non è chiarissimo, ma dalle sue parole un’informazione la si può intuire: i playoff di Serie C non cominceranno nelle date stabilite (primo turno in gara secca domenica 30 aprile) e di conseguenza il Cesena - che ha chiuso al secondo posto e che salterà tre turni - non scenderà in campo martedì 16 maggio (in trasferta) e sabato 20 maggio (in casa) per i due impegni dei quarti di finale. Già, e allora i tifosi quando torneranno ad ammirare i ragazzi del Cavalluccio? Al momento quelle che circolano sono solamente ipotesi e giovedì ne dovremmo (il condizionale è d’obbligo) sapere di più. Ma forse anche no. Il motivo sarebbe quello di chiudere tutte le questioni ancora non chiare e definite davanti alla giustizia sportiva per avere una classifica chiara prima di scendere in campo. La squadra più coinvolta in questo discorso è il Siena. La prima data che circola come probabile inizio dei playoff sarebbe quella dell’11 maggio. Un disastro da un punto di vista atletico, di gestione, di lavoro, di mentalità e di motivazione: della serie solo in Italia.

Intanto il Giudice sportivo si è pronunciato su Corazza. L’attaccante del Cesena è stato squalificato solo per una giornata e quindi salterà la gara d’andata dei quarti di finale che il Cesena non si sa quando giocherà, nè contro chi. Evviva.

s.b.