Il Cesena alla finestra dei playoff Crollano Foggia e Virtus Entella

Sorprese a raffica, di scontato nei playoff non c’è mai nulla e così è stato anche nel primo turno della fase nazionale di giovedì sera; gare di andata e ritorno, al termine in caso di parità si qualificheranno le formazioni meglio classificate in campionato ossia quelle che giocheranno il ritorno in casa lunedì sera sempre alle 20,30. Spicca la figuraccia del Foggia di Delio Rossi sepolto di reti nel derby pugliese dal Cerignola, secco 2-0 poi del Gubbio rifilato all’Entella.

Questi i responsi delle gare d’andata.

ANCONA-LECCO 2-2 (reti: Celjak (L) al 28’, 76’ Buso (L), 84’ Prezioso (A), 94’ Petrella (A);

AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA 4-1: 21’ rigore Achik (A), 25’ e 50’ Miguel Angel (A), 49’ Bjarkason (F), 80’ D’Ausilio (A);

GUBBIO-ENTELLA 2-0: 52’ Bulvardi (G), 54’ Di Stefano (G); PRO SESTO-VICENZA 2-1: 56’ Capelli (P), 71’ Sala (P), 88’ Ierardi (V);

VIRTUS VERONA-PESCARA 2-2: al 27’ e 80’ Delle Monache (P), 44’ Danti (V), 69’ Casarotto (V).

Oltre alle qualificate dal turno precedente, in campo le terze classificate inoltre il Vicenza vincitore della Coppa Italia di Lega Pro. Già sovvertiti alcuni pronostici: crollo del Foggia in casa dell’Audace Cerignola, difficoltà del Pescara fermato sul pareggio dalla Virtus Verona che aveva eliminato il Padova, da sottolineare la vittoria del Gubbio sull’Entella, gli eugubini sono guidati da un tecnico esperto come Braglia che insieme a Tesser del Modena ha vinto più di tutti la serie C, quattro volte. A tre è fermo il cesenate Toscano che ora cercherà il poker.

Lunedì prossimo in programma le gare di ritorno, sempre alle 20,30, poi martedì il sorteggio, con l’entrata in scena del Cesena, per il secondo turno della fase nazionale di sabato 27 e mercoledì 31 maggio dove se al termine del doppio confronto il risultato sarà di parità si qualificheranno ancora le meglio piazzate in campionato.

Oltre alle vincenti del primo turno nazionale, saranno di scena le seconde classificate dei tre gironi: Pordenone, Cesena e Crotone teste di serie. Il Cesena potrà incontrare qualsiasi squadra vincente dal primo turno nazionale escluso l’Entella (se si dovesse qualificare, ma è partita male nella sfida con il Gubbio) che sarebbe testa di serie essendo la migliore terza dei tre gironi. Non sono ancora stati fissati gli orari; per le teste di serie primo match in trasferta, poi il ritorno a domicilio. Invece per le partite di semifinale e finale (andata e ritorno) in caso di parità anche di reti si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. I playoff sono entrati nella fase calda, già avvincenti e sorprendenti.