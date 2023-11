Il Cesena batte l’Entella e ora è in vetta. Una rete di Donnarumma e i liguri vanno ko

Virtus Entella

Cesena

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia, Manzi, Sadiki, Bonini , Tomaselli (38’ st Clemenza), Corbari, Petermann, Meazzi (12’ st Faggioli), Di Mario (38’ st Parodi), Santini (21’ st Zamparo), Disanto. All.: Gallo.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri, Pieraccini, Prestia, Silvestri, Adamo (13’ st Pierozzi), Francesconi (26’ st Varone), De Rose, Donnarumma, Saber (13’ st Nannelli), Chiarello (5’ st Berti), Ogunseye. All.: Toscano.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Reti: 18’ pt Donnarumma.

Note: espulso Disanto al 35’ pt; ammoniti Prestia, De Rose, Zamparo, Gallo all. Entella; spettatori 2.000 circa; angoli 6-5; recupero 1’ e 5’.

Salutate la capolista, la missione è compiuta. Il Cesena vince per la prima volta nella sua storia a Chiavari e raggiunge la Torres in testa, ora si può cominciare a sognare. Bianconeri imbattuti da dodici turni di fila con 30 punti conquistati per una media super di 2,30 a partita. Match durissimo come da pronostico, la squadra di Gallo ha dato battaglia soprattutto nella ripresa nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora (espulso Disanto). E’ il recupero della decima giornata. Toscano non ha Corazza, Shpendi e Kargbo in attacco e Ciofi, infortunato. Sorprende preferendo inizialmente Chiarello a Berti accanto a Saber alle spalle di Ogunseye. Si parte in surplace, le due squadre si studiano, ne soffre il gioco. Finchè salgono in cattedra le due ali ospiti, volano veloci e salta il banco. Adamo crossa da destra, Chiarello in area cicca ma soprattutto lo fa Tommaselli che permette il colpo di testa rapace di Donnarumma (18’). Azione da manuale, gol splendido, ma difesa ligure rivedibile. Il Cesena ha in canna il colpo di grazia per schiacciare l’Entella al tappeto (sintetico), De Rose lancia in area, Bonini sbaglia di testa, alle sue spalle Chiarello vede la porta spalancata, può colpire come vuole, calcia al volo alto. Chance clamorosa fallita.

Il terzo episodio eclatante del match è l’espulsione di Di Santo al termine di una calda corrida a quattro a centrocampo, nei pressi della linea laterale. Il ligure si fa sorprendere reagendo ai danni di Pieraccini e l’arbitro lo espelle. Come a volte succede l’inferiorità libera la testa dell’Entella e rallenta il Cavalluccio che concede metri alle sfuriate liguri, in particolare di Santini. Nasce anche l’unico tiro della frazione verso la porta di Pisseri, quello dell’ex Petermann da fuori area, esce di poco.

Nella ripresa l’Entella carica, corner a ripetizione, ma Pisseri non trema. Ogunseye si batte da solo a tenere palloni, al 61’ su corner Pieraccini e Silvestri si ostacolano di testa e falliscono una succosa occasione. Però si soffre, ora si butta via la palla sotto le folate dei padroni di casa. Al 79’ tocca a Pierozzi fallire l’occasione del raddoppio da mettere il cuore in pace, su cross di Silvestri. Niente altro, ma va bene così, salutate la capolista.