Il Cesena è di fronte ad un bivio: lottare ancora o pensare ai playoff

di Stefano Benzoni

Nel corso di un campionato e di una stagione sportiva ci sono delle gare, dei momenti particolari che rappresentano degli snodi. Attimi e situazioni che cambiano le annate, a seconda di come le affronti, in meglio oppure in peggio.

La sconfitta del Cesena lunedì sera nella sfida di alta classifica contro la Reggiana è stato esattamente uno di questi momenti, uno di questi bivi. Ma non solo e non tanto la partita, quanto soprattutto il dopo gara, i giorni seguenti, a maggior ragione quelli arrivati dopo una sconfitta pesante, cocente, ma su cui c’è ben poco da recriminare. Il Cesena si è dimostrato una squadra di alto livello, la Reggiana un po’ di più: punto e basta. Gli episodi sono andati a suo favore, d’accordo, ma di solito a favore di chi pende la sorte? A favore di chi vanno certi episodi? Non certo a vantaggio dei più deboli. I bianconeri hanno commesso due errori (Ciofi sul primo gol e la squadra sbilanciata sul secondo) e la prima della classe ha segnato due reti. La Regia di errori decisivi non ne ha commessi. Forse anche perché il nucleo base della squadra è insieme da due stagioni ed è stato forgiato più dalle sconfitte e dalle delusioni che non da vittorie e successi finali.

Formazione sbagliata? Non c’è nessuno - e ripetiamo nessuno - meglio di un allenatore che li vede e che ci parla tutti i giorni in grado di poter giudicare quali dei suoi giocatori siano più pronti per scendere in campo, gli altri vanno per sentito dire. L’errore, semmai, è stato quello di non fare chiarezza sulle motivazioni di certe esclusioni. E, attenzione, non si sarebbe trattato di cercare alibi, ma di raccontare a tutti come stavano le cose.

Detto questo, ora il Cesena da qui a fine della stagione regolare è a un bivio dove può intraprendere due strade: o quella di continuare a lottare per cercare di staccare l’Entella, mantenere il secondo posto e nel caso approfittare di eventuali (sì, bisogna usare il plurale) passi falsi della Reggiana per non lasciare nulla d’intentato; oppure mollare, magari iniziare una fase nuova di carichi di lavoro, per arrivare in forma ai playoff accontentandosi di arrivare terzi, quarti o magari anche quinti.

La partita di domani a Fiorenzuola ci dirà immediatamente quale delle due strade i bianconeri hanno preso. Perché un conto è quello che si dice a parole, un altro sono i fatti. E i fatti vanno messi in pratica quando si scende in campo e si gioca. Non conosciamo così bene mister Toscano dall’essere sicuri di quanto affermiamo, ma ci sembra proprio il tipo che non ha alcuna intenzione di mollare, nè ora, né mai. Il problema è capire se sarà riuscito a trasmettere questo concetto ai suoi giocatori. Difficile e per niente scontato.

Un fatto però è certo: provarci fino alla fine costruisce all’interno di una squadra e di uno staff una mentalità solida e vincente, compatta il gruppo e lo rinforza, mentre vivacchiare posticipando a un eventuale domani la fase calda della stagione il gruppo lo frammenta, lo disunisce, non lo fa maturare e crescere. Certo lo stimolo di essere a -4 o auspicabilmente a -1 avrebbe moltiplicato forze ed energie, ma il farlo fino alla fine anche partendo da -7 dà e darà un’idea di una formazione che non molla mai e che vuole provarci fino alla fine. E questo non è poco.