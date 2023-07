Il Cesena Fc Femminile si prepara per la Serie B, conferma della regolare iscrizione e rinnovo di Elena Casadei.

Il Cesena Fc femminile che quest’anno sarà diretto da Alain Conte (tecnico che in passato ha guidato la San Marino Academy dalla serie C alla serie A e che due stagioni fa si è aggiudicato la panchina d’argento come miglior allenatore della cadetteria), ha comunicato di aver ricevuto dalla Figc la conferma della regolare iscrizione al campionato di serie B 2023-24. "Tutta la società – si legge nella nota diffusa dal club – è pronta per vivere al meglio e con lo spirito romagnolo che da sempre ci contraddistingue la prossima stagione, continuando il percorso di crescita iniziato ormai sei anni fa con la collaborazione tra Castelvecchio e Cesena".

A dare una mano a gruppo ci sarà anche Elena Casadei, terzino classe 1996, che ha rinnovato la sua presenza a Cesena in quella che sarà la sua ottava stagione nel club. Punto di riferimento nello spogliatoio e lo scorso anno anche vice capitana, si è tolta anche la soddisfazione di segnare un importantissimo gol all’andata contro il Napoli e in trasferta contro il Genoa.