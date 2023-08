Il Cesena incassa l’addio di Mercadante In stallo le altre trattative per le uscite

di Andrea Baraghini

L’uscita che non ti aspetti, o comunque non preventivata a inizio mercato. Mario Mercadante saluta la Romagna e approda al Gubbio a titolo definitivo, l’ufficialità arriverà dopo Ferragosto, ma la cosa è fatta. Alla fine ha prevalso la sua voglia di vivere una stagione da protagonista piuttosto che rischiare di vedere il campo solo sporadicamente ein caso di emergenza.

In realtà l’ex Monopoli era stato piuttosto utile nell’ultima parte della scorsa stagione quando Toscano lo aveva impiegato come esterno di centrocampo lato mancino. La sua capacità di leggere bene sia la fase difensiva che quella propositiva, ne aveva fatto un’arma in più in diverse gare.

Chiuso dietro dal trio di ferro Ciofi, Prestia e Silvestri e con l’arrivo dal mercato di un esterno puro come Donnarumma il suo ruolo in questa stagione poteva solo essere quello di rincalzo di lusso, da qui la decisione di accettare la corte degli umbri, dove va per fare parte dell’undici titolare.

Probabile ora che si cerchi di riempire la casella con un altro elemento di pari caratteristiche, disposto ad accettare anche la panchina. La partenza di Mercadante però non fa parte di quelle auspicate e che dovrebbero sbloccare gli arrivi eccellenti, in testa quella del fantasista modenese Nicola Mosti. Per lui quella appena iniziata è una settimana decisiva, o si chiude oppure tutto potrebbe sfumare.

Stesso discorso per Ivan Varone, individuato come rinforzo di centrocampo, e per Aristidi Kolaj pedina che dovrebbe completare il reparto avanzato. Un vero e proprio tormentone estivo colorato di bianconero questo, ma la situazione rimane immutata: no partenze , no arrivi. Negli ultimi giorni qualche società ha proposto degli scambi a costo zero, cosa che non era avvenuta dall’inizio delle trattative, ma è solo una variazione sul tema che non sposta molto gli equilibri.

Per Riccardo Chiarello si parlava di Vicenza, Padova o Gubbio, ma al momento solo voci, su Bianchi potrebbe tornare il Vicenza, che già lo aveva cercato la scorsa stagione, mentre per Ivan Kontek (a destra in alto) si aspetta l’affondo di Avellino o Foggia. Al momento solo voci quelle che parlano di un interesse dell’Olbia per Andrea Coccolo (a destra in basso), poi ci sono i giovani. Le buone prove in coppa Italia di Giovannini e Francesconi potrebbero indurre a trattenerli, ma se la prospettiva è quella di vederli in campo solo sporadicamente, tanto vale mandarli in prestito e arricchirgli il curriculum di presenze. In questi giorni si deciderà il da farsi, lo stesso discorso vale per Tomas Lepri che potrebbe piacere alla Fermana. Intanto dall’Under 18 della Fiorentina potrebbe arrivare un rinforzo per la Primavera di Nicola Campedelli: si tratta del terzino sinistro classe 2005 Enea Pitti.