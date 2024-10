Il Cesena ora vuole ritrovare la vittoria. Mignani: "Brescia squadra fisica. Sfida tosta"

Secondo impegno consecutivo in casa per il Cesena che deve ritrovare la vittoria dopo la batosta di Pisa e la sconfitta interna con la Sampdoria. Obiettibo: mettere pure un freno alla massa di gol presi che hanno trasformato il vecchio e imbattibile bastione bianconero nella peggior difesa della cadetteria. Cesena e Brescia si assomigliano, davanti infatti vanno entrambe a mitraglia dopo le leader Pisa e Sassuolo con 16 centri per i romagnoli e 14 per i lombardi che hanno subito altrettanto mentre Prestia e soci ne hanno presi 3 in più, rovinando una classifica parecchio accattivante. Se il Cesena vince sorpassa le rondinelle e si prepara al meglio per la trasferta di Salerno di martedì.

"Lavoriamo – ha detto mister Michele Mignani – per cercare continuità dopo aver sbattuto il muso con due prestazioni diverse che hanno interrotto il nostro percorso sin lì molto positivo. A Pisa non abbiamo offerto una buona prestazione ed abbiamo meritato di perdere. Con la Samp siamo stati vittime di errori importanti che hanno sancito il risultato. Si torni in fretta lucidi ed equilibrati, curando a dovere le fasi di gioco, riprendendo quel percorso che stava dando risultati molto soddisfacenti. Pensare che ora siamo in difficoltà, dopo un mese, non ci aiuta, quindi torniamo a ragionare con lucidità e riprenderemo a fare risultato. Sappiamo che in campionato possono arrivare momenti negativi, manteniamo consapevolezza del bene fatto sinora". Il Cesena, con la vistosa eccezione di Pisa, ha dimostrato di reggere l’urto del campionato. Anche domenica, nonostante il deprimente punteggio finale, la squadra ha giocato bene ed ha reagito, almeno fino all’espulsione di Kargbo. "Sui gol che subiamo dobbiamo cambiare qualcosa, è evidente. Ma non si può parlare in eterno dei gol presi su calcio piazzato, pur ammettendo che in quelle occasioni non siamo ancora attenti e grintosi. Negli allenamenti devo occuparmi anche di altro, di situazioni diverse, del prossimo avversario. Siamo tutti dispiaciuti, ma se Ciofi non colpiva la traversa parleremmo di un’altra partita. Parlare troppo del problema lo ingigantisce". Testa al Brescia, dunque. "Forte sui singoli e come squadra, fisica in tutti i reparti, guidata da un allenatore esperto". Oggi, per Mignani, il problema saranno le assenze. Mangraviti e Antonucci hanno recuperato con il secondo, però, che dovrebbe partire dalla panchina. Squalificati Kargbo e Curto.

Daniele Zandoli