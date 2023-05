Il Chc sorpassa l’alluvione e torna in strada col ’Trofeo Giovani Dai de Gas’

Il Chc (Collectors Historic Carclub), sodalizio cesenate che associa circa 500 appassionati di auto e moto storiche, vuole dare un segnale di ripresa dopo l’alluvione e ha conferma la manifestazione ‘Trofeo Giovani Dai de gas’ che era già in calendario nazionale del Trofeo Giovani Asi per domani. Si tratta della seconda edizione di un’importante manifestazione dedicata ai giovani appassionati di auto storiche, per la quale lo scorso anno il Chc ricevette un encomio dall’Asi, l’Automotoclub Storico Italiano.

Il conduttore dei veicoli, infatti, dovrà avere meno di 40 anni, mentre non ci sono limiti per il passeggero-cronometrista che potrà usare le strumentazioni che preferisce. Parteciperanno 25 auto storiche, costruite almeno vent’anni fa, provenienti da tutta Italia. La partenza della prima auto è fissata per le 9.30 dalla suggestiva piazza Ciceruacchio. Il percorso, comprendente alcune prove speciali di abilità, toccherà Atlantica Bingo a Cesenatico, la casa natale di Secondo Casadei, Villa Torlonia di San Mauro Pascoli con visita guidata al museo multimediale e aperitivo, Savignano sul Rubicone, Ponte Ospedaletto e Longiano con pranzo e premiazioni al ristorante Il Setaccio.