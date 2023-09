Il club non pensa agli svincolati

E adesso? Adesso niente. Il molto poco convincente debutto a Olbia non avrebbe spinto il club bianconero a valutare l’opzione di rivolgersi al mercato degli calciatori svincolati per rimpolpare la rosa con quelle pedine che erano attese e che invece non sono arrivate.

Dunque al momento pare che non resti che aspettare l’apertura della finestra delle trattative di gennaio. Nel frattempo serve che chi è già qui, trovi in fretta il modo di non far pensare agli assenti.