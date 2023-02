Il difensore guarda subito avanti

La sconfitta subita da parte della Reggiana non poteva non lasciare segni profondi nella testa dei calciatori bianconeri oltre che sulla classifica e adesso al Cesena serve andare oltre perché gli obiettivi da conquistare ci sono eccome, in primis il secondo posto.

Andrea Ciofi, uno dei punti fermi della squadra prima di tutto assicura che lui e i suoi compagni nonostante la prova opaca vista domenica contro il Fiorenzuola avevano già messo in archivio quanto successo contro la Reggiana: "Già dal giorno dopo quella partita è stata cancellata: ci siamo detti che mancavano ancora dieci giornate sappiamo di dover recuperare un bel distacco ma andiamo avanti".

Il pareggio arrivato sul campo del Fiorenzuola non ha accontentato nessuno, tanto meno Ciofi: "Sapevamo che era una gara difficile, il campo non era in buone condizioni, ma sappiamo che se vogliamo fare qualcosa di eccezionale bisogna fare meglio. Mancano nove giornate ma noi non molliamo, ci crediamo e andiamo avanti. Si lavora bene durante la settimana e dalla prossima si deve fare qualcosa in più".

Il difensore non cerca alibi, nemmeno quello relativo al rigore non concesso dal sig. Monaldi nel primo tempo: "Secondo me era rigore e il calciatore era già ammonito e quindi da espellere, ma quello è relativo perché avevamo tutto il secondo tempo per cercare di vincerla quindi lascia il tempo che trova". Domenica arriva il Montevarchi sul quale Ciofi punta già il mirino: "È una partita che non si può sbagliare una possibilita’ per prendere punti, sapevamo dall’ inizio che ci sono Reggiana, Entella e poi noi ogni giornata è una opportunità nel bene e nel male".

Roberto Daltri