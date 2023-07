Il faro di Benazzi, Pinali e Calisesi

L’ossatura dell’Elettromeccanica Angelini Cesena serie B1 per la stagione 202324 si fonda sulla conferma di tre nomi importanti: Benazzi, Pinali e Calisesi, rispettivamente opposto, schiacciatrice e libero. Giada Benazzi, l’opposto bolognese di nascita ma romagnola d’adozione classe 1992, vestirà la divisa bianconera per la terza stagione consecutiva: ha rappresentato il faro del sestetto bianconero, con score da capogiro e con una dedizione esemplare anche post infortunio alla mano destra. A gennaio l’arrivo di Greta Pinali, schiacciatrice bolognese classe 1997, ha svoltato l’andamento delle partite, solida in seconda linea e, piano piano, sempre più potente davanti. Nui Calisesi, libero classe 1999 sarà il baluardo della seconda linea bianconera per la quarta stagione consecutiva; quest’anno ha macinato percentuali eccellenti chiudendo la stagione da vero leader nel suo ruolo.

Tutte e tre le giocatrici hanno commentato con sodisfazione la conferma, affermando che il Volley Club è una società dove ci si sente a casa.