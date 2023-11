Il Giaguaro torna sul ring. Signani sfiderà Tyler

Nuovo incontro sabato 18 novembre per Matteo Signani Campione Europeo di boxe dei pesi medi. Avrà luogo in Inghilterra e sarà trasmesso da Rai Sport dalle 23. Un incontro che arriva dopo l’inaspettato colpo di scena per Matteo, il pugile originario di Savignano sul Rubicone e residente a Longiano, quando il 28 marzo era arrivato a Londra per disputare il 1 aprile l’incontro dove lui aveva messo in palio il suo titolo di campione europeo dei pesi medi, contro l’inglese Felix Cash. Incontro annullato perchè Felix Cash aveva dato forfait all’ultimo minuto. "Questa volta affronterò Danny Tyler - commenta Signani -, mettendo in palio il titolo europeo sul ring di Wolverhampton. Avrò di fronte un pugile mancino, un tecnico molto scaltro e veloce, boxa sia in attacco che in difesa, un osso duro. Lo rispetto molto, ma sabato sera sarò spietato".

La preparazione è terminata: il ’Giaguaro’ si avvicina al match in buone condizioni: "Sarò pronto più di prima e di sempre. Poi a casa avrò due fans speciali: il mio primogenito Carlo Secondo che ha quasi due mesi e la mia compagna Eleonora Passarin".

Anche questa volta duqnue sul piatto c’è il titolo europeo. L’assalto al mondiale resta dunque in standby. "E’ capitato questo nuovo match e, per evitare di aspettare troppo, ho deciso di combattere. Poi si vedrà. Per mantenersi in forma è fondamntale non perdere il ritmo: mi alleno a rtimo serrato tra Ravenna e il Seven Sporting Club di Savignano, presso la palestra Nello Carabini Italica boxe, sotto l’attenzione del coach Bartolomeo Meo Gordini, il trainerFabrizio Del Vecchio Gregori e tutto lo staff che ci aiuta nella preparazione".

Signani ha 44 anni: nella sua lunga carriera ha iniziato a fare boxe come dilettante da quindicenne, arrivando poi a disputare 41 incontri da professionista, con un carnet da grande campione, fatto di 32 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi. Il ’Giaguaro’ è sottocapo della Guardia Costiera di Rimini addetto alla sezione Polizia Marittima dove ogni giorno presta servizio.