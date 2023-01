Il gol-pasticcio di domenica finisce su ’Striscia la Notizia’

Oltre al danno anche la beffa, o meglio, lo sberleffo. E’ quello che la popolare trasmissione Mediaset “Striscia la Notizia” ha riservato, nella puntata di lunedì sera, al rocambolesco gol incassato dai bianconeri e che è costato la vittoria contro la Fermana. La clamorosa papera collettiva della difesa del Cavalluccio è finita infatti nella rubrica di Cristiano Militello “striscia lo striscione” aggiudicandosi il “Premio Frittata” che viene assegnato agli strafalcioni calcistici che si verificano sui campi di calcio di un po’ tutte le categorie. Un modo per sdrammatizzare e sorridere sugli errori commessi degli attori in campo, anche se rivisto in televisione, non si può certo dire che il riconoscimento non sia meritato. Il “Premio Frittata” ha raccolto l’eredità di quella che negli anni novanta era la rubrica di “mai dire gol” “vai col liscio” e probabilmente anche la Gialappa’s sarebbe stata d’accordo nel mettere la performance di Tozzo e Calderoni tra le “perle” da riproporre.

E’ proseguita ieri mattina a Villa Silvia la preparazione dei bianconeri verso la gara con il Pontedera. Dopo un sessione dedicata alla forza, mister Toscano ha diviso il gruppo per una serie di esercitazioni tattiche differenziate per reparti: da una parte i difensori, dall’altra centrocampisti e attaccanti. A chiudere la seduta è stata una partitella su campo ridotto. Sempre al centro Rognoni sono in programma gli ultimi due allenamenti della settimana, quelli di oggi e domani.

Sarà il Cesena ad aprire il programma della 16ª giornata del campionato di Primavera 1. Domenica a Martorano (ore 10.45) i ragazzi di mister Ceccarelli ospiteranno l’Inter, squadra 12ª in classifica. I biglietti saranno in vendita a 5 euro (gratis gli under 14) domenica dalle 9.30 al centro sportivo. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 60 di Sportitalia.

Andrea Baraghini