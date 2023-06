Il Granata cresce e festeggia "La chiave è investire sul vivaio"

Domenica 18 giugno presso il centro sportivo di Bagnarola di Cesenatico si è svolta la festa di fine stagione della società Calcio Granata. Circa 300 persone tra genitori, ragazzi, istruttori e collaboratori hanno trascorso una serata all’insegna dell’allegria e della condivisione. Il presidente Andrea Cantoni si è detto emozionato e sorpreso da tanto affetto e calore. I genitori hanno dato vita a un torneo di calcetto sul campo in erba e, per una volta, sono stati i bambini ad assistere alle gesta dei padri usciti esausti dal terreno di gioco. Al termine tutti hanno consumato il buffet preparato dai genitori. Dopo 9 mesi di attività sportiva è stata la giusta conclusione per una realtà che in sole tre stagioni ha visto raddoppiare il numero di tesserati: oggi i 130 ragazzi che vestono i colori Granata partecipano a tutti i campionati di Federazione dai Primi Calci alla Juniores e vantano anche una squadra Under 12 tutta al femminile. Bilancio positivo anche per David Molinari, vice presidente e segretario del sodalizio nato a Bagnarola: "Il nostro obiettivo – ha commentato - è puntare sui giovani e fornire alla comunità un servizio all’altezza per praticare sport divertendosi in sicurezza. Siamo contenti del lavoro svolto dai nostri istruttori e vogliamo continuare a investire nel settore giovanile. La prossima stagione vedrà il Granata protagonista nel campionato di Prima Categoria e il progetto mette al centro la crescita dei giovani e del nostro vivaio".