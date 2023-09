Il Joker è ritornato, De Rose saggio, Shpendi arrembante

Pisseri 6. Un’uscita comoda,comoda a dieci minuti dalla fine, unico segnale della sua presenza. Non è colpa sua però se l’Ancona non tira mai.

Ciofi 6,5. Giusto una sbavatura nel finale del primo tempo, per il resto solita garanzia difensiva

Prestia 6. Il passo è pesante ma si salva di mestiere. Sfiora il gol nel primo tempo, ripresa tranquilla con l’Ancona che non spinge più.

Silvestri 7. Attento, reattivo e implacabile su corner. Quanto è mancato ad Olbia.

Adamo 6,5. Due assist e tanta verve. Peccato per il giallo ingenuo del primo tempo, ma dalla sua parte nasce sempre qualcosa di pericoloso. Toscano lo toglie giustamente e lo preserva per sabato a Fermo.

Pierozzi 6. Prova ad inventare qualcosa sulla destra senza troppa fortuna.

De Rose 6,5. ’Cuce’ le maglie del centrocampo come sa fare. Finisce da ultra veterano in un centrocampo giovanissimo ma la differenza di gamba non si vede

Varone 6. Avvio anonimo , passaggi banali e parecchie palle perse. Cresce prima del riposo e mette in porta Corazza. Concede il bis in avvio di ripresa ed è l’azione del rigore. Qualche altra buona giocata prima di lasciare il campo.

Francesconi 6. Entra con il risultato in cassaforte, sfiora la rete poi tiene la posizione e non deraglia mai.

Donnarumma 6 (foto). Più terzino che ala, utile a contenere la verve di Peli ma dalla sinistra non arrivano azioni pericolose e sarebbe compito suo.

Saber 6,5. Rischia subito un giallo per una brutta entrata su Saco. Il suo furore agonistico però non è vano, dai suoi piedi partono palloni interessanti.

Berti 6,5. Un giovane ’vecchio’. Fa sembrare facile anche la giocata più difficile e si fa rispettare nei contrasti. Difficile chiamarlo ancora ’ragazzino’.

Corazza 7,5. Il Joker è tornato. Sta meglio e si vede sin dall’inizio, il rigore lo sblocca e poco dopo ridicolizza Cella e fa doppietta. Lavora per la squadra

Shpendi 7. Toscano gli concede il palcoscenico e lui lo ripaga. Gol da punta vera e altre due o tre cosette di gran pregio. Ogunseye 7. Pronti via scalda i guanti a Vitali. Pressa, difende palla, suggerisce e si mangia un gol. Tutto prima di uscire per guai muscolari.

Kargbo 6,5. Chiamato a sostituire Ogunseye non può metterla sul fisico ed allora va di ’seltz’. Anche con lui il Cesena gira bene. Se fosse anche più preciso diventerebbe letale.

Andrea Baraghini