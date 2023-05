Il meteo fa saltare l’allenamento

L’intensa pioggia di ieri mattina non ha fermato la preparazione dei bianconeri in vista dell’esordio nei playoff. La seduta della mattinata di ieri al centro Rognoni è stata dedicata nella prima parte ad un lavoro sulla forza eseguito in palestra, poi i ragazzi di mister Toscano sono andati sul campo per una serie di esercitazioni sull’1 contro 1 e sul 2 contro 2 prima di una partitella finale, sempre sotto la pioggia ma con un indubbio divertimento da parte dei ragazzi bianconeri che per un attimo sono tornati bambini quando cadevano e si rotolavano in mezzo al fango. Vista la gravità delle condizioni meteo con tutte le conseguenze su varie parti della città, l’allenamento di oggi è stato annullato.

La Primavera 1 nella 31ª giornata pareggia in casa 2-2 contro l’Empoli. Sono i bianconeri a portarsi in vantaggio con Gessaroli ma nella ripresa, come contro l’Udinese, i ragazzi di mister Ceccarelli incassano prima l’1-1 e poi il sorpasso. In pieno recupero il portiere empolese Stubljar commette un fallo di reazione su Lepri a gioco fermo: rosso per lui e calcio di rigore per il Cavalluccio che Denes trasforma con freddezza.