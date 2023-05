Il Moto Club Paolo Tordi alla cronoscalata dello Spino

La Romagna è in ginocchio, piegata in quasi tutte le zone dalla violenza di un’alluvione che non si era mai vista, ma i romagnoli mantengono gli impegni. Con questo spirito ieri, bonostante la situazione di emergenza, dodici membri del Moto Club Paolo Tordi di Cesena, guidati dal presidente Wladimiro ‘Luciano’ Zavalloni, sono partiti per Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dove organizzano in collaborazione con l’associazione Pro-Spino Team e la Federazione Motociclistica Italiana la gara motociclistica di velocità in salita ‘Lo Spino’ con tracciato che da Pieve Santo Stefano porta al Passo dello Spino. Si tratta di una cronoscalata in due prove per ogni giornata (oggi e domani) di 2.518 metri che si copre in poco più di un minuto e mezzo; la gara è valevole come terza e quarta prova del Campionato Italiano Velocità in Salita. Lo scorso anno, alla ripresa della manifestazione dopo il Covid, gli iscritti furono 68.

La cronoscalata ‘Lo Spino’ è uno degli impegni più importanti per il Moto Club Paolo Tordi che poche sere fa, in occasione dell’assemblea annuale, ha ricordato il motociclista deceduto il 16 maggio di 47 anni fa all’autodromo del Mugello in una giornata nefasta per il motociclismo in cui morì anche il forlivese Otello Buscherini. Oggi e domani saranno giornate piene con la parata delle moto storiche e le prove libere in mattinata, e le gare al pomeriggio.

‘Lo Spino’ è uno dei numerosi appuntamenti che il Moto Club Paolo Tordi organizza per i circa 300 soci: in estate ci sono diverse uscite serali ‘Smuturèda sòta al stèli’ (1 giugno, 21 luglio, 24 agosto), gite sociali più o meno impegnative al Passo dello Spino (11 giugno), al Passo Rolle (8 e 9 luglio), a Palazzuolo sul Senio (17 settembre), l’organizzazione della 13ª edizione del Motoraduno della vendemmia alla Cantina di Cesena (21 e 22 ottobre). Ma l’impegno più atteso è il Motopellegrinaggio a Roma (23, 24 e 25 giugno) organizzato in collaborazione col Moto Club Duc in Altum che sarà guidato fino in Vaticano da don Filippo Cappelli. La conclusione dell’attività sociale ci sarà l’8 dicembre con il tradizionale pranzo degli auguri, quando sarà già in cantiere il programma 2024.

La sede del Moto Club Paolo Tordi, al quale è associato anche il Moto Guzzi Club Cesena, è in via Perticara 140, in zona Vigne (telefono 0547.630173), ed è aperta ogni settimana nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì, oltre che per incontri sociali, anche a tavola.

Il Moto Club ha un sito internet www.paolotordi.it e una pagina facebook dove il programma delle iniziative viene aggiornato tempestivamente.

