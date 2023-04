Il passato è passato Ora serve essere assoluti protagonisti

Solo per vincere, il Cesena ora dipende da se stesso, ha in mano di nuovo il secondo posto (grazie agli scontri diretti con l’Entella) e se passa ad Alessandria chiuderà così la stagione regolare. Sarebbe un vantaggio notevole per i playoff, l’ammissione diretta ai quarti di finale, in pratica saltare tre turni per inseguire un sogno.

E i numeri per puntarlo ci sono; miglior attacco, migliore difesa, migliore differenza reti, certo è mancata la promozione diretta andata meritatamente alla Reggiana in un mare di rimpianti bianconeri. Ad Alessandria occorre fare il pieno, così non importerà nulla dell’Entella a Siena contro una squadra già ai playoff. I grigi però hanno ancora la possibilità della salvezza diretta ma devono battere i romagnoli e confidare che la Torres perda con una Fermana già salva. Dipende comunque tutto dal Cesena che di recente ha mostrato di avere la forza anche per questo ultimo stacco in un campionato dai tanti rimpianti scaturiti dai cinque punti in altrettante gare a settembre, dall’ìnsicurezza cronica tra i pali, dall’incapacità di chiudere gare che parevano sicure. Tutto vero ma è il passato, oggi bisogna solo vincere per ripartire poi dalla posizione più vantaggiosa possibile, il secondo posto. E sfumata la gloria diretta ora della Reggiana, già in estate considerata la favorita del torneo, ci sarebbe la possibilità di tentare di nuovo l’affondo con una posizione in più rispetto a una stagione fa, dodici punti di vantaggio rispetto a quelli della squadra di Viali che però era costata molto meno. I rimpianti sono grossi ma potrebbero essere cancellati definitivamente in un solo modo: essere assoluti protagonisti nella battaglia spareggi.

re.ce.