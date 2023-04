’Il più veloce del Rubicone’, tutto pronto per la 29ª edizione

di Ermanno Pasolini

La società podistica Seven, con il suo attivissimo presidente Mario Ricci, a Savignano sul Rubicone sta preparando la 29ª edizione de ’Il più veloce del Rubicone’.

Presidente Ricci ci parli della Manifestazione e delle attività che avete in corso.

"Questa manifestazione è diventa una classica’ nel panorama sportivo delle scuole del comprensorio del Rubicone. Purtroppo il covid aveva bloccato tutto, ma proprio nella consapevolezza che quasi due anni di riduzione della pratica sportiva possono avere sui bambini, ragazzi e giovani in termini di sviluppo sotto il profilo fisico e psicologico, la nostra società ha rinnovato costantemente l’impegno a favore dell’attività sportiva giovanile".

E il più veloce del Rubicone?

"In questo solco si inserisce il nostro progetto del ’Più veloce del Rubicone’ organizzato dalla Società podistica Seven, Atletica Sidermec F.lli Vitali di Sant’Angelo di Gatteo e Podistica Sammaurese. Partecipano i ragazzi delle scuole elementari e medie del circondario e in particolare i professori che li allenano, l’Amministrazione comunale di Savignano, la Savignanese Calcio e la RomagnaBanca che mettono a disposizione locali e risorse; gli allenatori e le famiglie nella condivisione dei valori e nell’impegno a favorire l’attività sportiva elemento importante per la crescita e lo sviluppo delle giovani generazioni".

Quali saranno le attività sportive?

"Per i ragazzi dai 6 ai 15 anni, maschi e femmine, un’attività in parte presso la palestra di Savignano nel quartiere Rio Salto e in parte presso la pista di atletica dello stadio comunale Giuseppe Capanni coinvolgendo mediamente 70 ragazzi. Il corso è partito a settembre e durerà fino a giugno. I ragazzi sono stati impegnati con attività motoria, corsa, esercizi posturali e di coordinamento. Abbiamo sei persone fra istruttori e collaboratori. A settembre organizzeremo la 50ª edizione della Marcialonga sul Rubicone e a gennaio abbiamo organizzato la manifestazione denominata ’Rubicone Cross’".

Quando e dove si svolgerà ’Il più veloce del Rubicone’?

"Il 15 aprile prossimo e sarà riservato ai ragazzi-e delle scuole medie, mentre il 27 maggio sarà riservato ai ragazzi-e delle scuole elementari presso lo stadio comunale di Savignano. La manifestazione vedrà il coinvolgimento di circa 700 ragazzi e ragazze. E’ organizzata su più discipline sportive: la corsa di resistenza e veloce, le staffette su varie distanze, il salto in lungo, il salto in alto ed il lancio vortex".

Qual è l’obiettivo principale?

"A nostro parere riteniamo sia oltre al fatto sportivo in se stesso anche un momento di forte aggregazione fra i ragazzi-e dei vari plessi scolastici. Il confronto sportivo va oltre lo spirito agonistico dell’attività ma è soprattutto, a nostro parere, anche un momento formativo importante e pertanto riteniamo si debba pensare a questa manifestazione come ad un momento di crescita dei ragazzi-e e che quindi deve essere favorita e sostenuta".