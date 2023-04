Il Playgorund di Livio Neri raccoglie fondi online

Una raccolta fondi per mantenere vivo il ricordo di Livio Neri e per continuare a coinvolgere tantissimi appassionati di basket cesenati e non solo in uno dei tornei di tre contro tre più noti e apprezzati della Romagna, il ‘Livio Neri’s Playground’, appuntamento che sarà al campo via Cesare Balbo tra i 15 e il 18 giugno. Quattro giorni di eventi organizzati dal sodalizio nato nel 2013 e che ora ha chiesto aiuto all’intera città per continuare a regalare emozioni e divertimento sotto alla retina. E la città ha risposto. Perché già in una manciata di giorni, oltre la metà dei 5.000 euro chiesti per sostenere il progetto è stata raccolta. La piattaforma online è quella di Ideaginger, le cui potenzialità sono state illustrate grazie a un progetto firmato da Romagna Iniziative. La donazione permette a tutti di ricevere in cambio qualcosa. Che sia una maglietta, un cappellino, una seduta di fisioterapia o il sostegno all’iscrizione a corsi di basket per chi altrimenti sarebbe costretto a restare fuori dal campo, il risultato non cambia. A fare la differenza è il piacere di far parte di un progetto che merita di essere raccontato, anche attraverso gli aneddoti dei suoi protagonisti. In questo modo sarà possibile offrire gratuitamente la festa di minibasket, la merenda, la partita di basket in carrozzina insieme a Wheelchair Basket Forlì, il cineforum, la presentazione del libro ‘Il mio Kobe’ e la discussione con l’autore Christopher Ward, lo spettacolo teatrale a cura di Aidoru e Casa di Gesso, il barbiere, gli stickers Livio Neri, la presenza del fotografo della manifestazione e le consulenze e i trattamenti di Fisiolab.