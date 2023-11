Il Romagna affonda pure Firenze e vola

Il Romagna Rfc domenica si è imposto 64-10 sul Firenze Rugby, segnando 10 mete e confermandosi in vetta alla classifica del campionato di rugby di serie B a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate.

Al ritorno in campo dopo la settimana di riposo, i Galletti hanno dunque centrato l’obiettivo dei 5 punti di fronte a un avversario che non è riuscito a contenere l’iniziativa dei romagnoli.

La partita. La difesa fiorentina regge fino all’undicesimo minuto, quando Maroncelli inaugura le marcature dei padroni di casa. Il Romagna continua ad attaccare e dopo pochi minuti trova la meta del raddoppio con Di Franco. Il pallino del gioco resta ai padroni di casa, che alla mezz’ora di gioco hanno già messo al sicuro il bonus offensivo, grazie alle due mete ravvicinate segnate da Fantini e Fela, a cui si aggiunge la marcatura di Tauro per un ulteriore allungo, che porta il parziale sul 35-0 (a segno tutte le trasformazioni calciate da Sergi). Solo nel finale del primo tempo il Firenze riesce a segnare i primi punti della giornata con la meta di Santoni, ma l’ultima azione è ancora a favore dei Galletti, con Fela che mette la firma sulla sesta meta. Il calcio di Sergi questa volta non trova la via dei pali, così da chiudere il parziale sul 40-5.

Anche l’avvio della ripresa è nel segno dei romagnoli, dato che dopo nemmeno un giro di lancette arriva la meta di Tauro. Altre tre mete – Zani, Donati e Fantini gli autori – sanciscono la supremazia del Romagna, mentre il Firenze trova solo in chiusura del match lo spunto giusto per marcare la seconda meta, che sigilla il risultato sul 64-10.

E’ stata una partita dal sapore speciale per Guglielmo Scermino, che ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia del Romagna Rfc, aggiungendosi al sempre più nutrito gruppo di giocatori ’centenari’. Da segnalare anche il debutto assoluto per Marco D’Agostino, uno dei giovanissimi del gruppo (classe 2005), proveniente dal Rugby Forlì.

Nel prossimo turno il Romagna sarà impegnato in casa del Colorno, prova particolarmente insidiosa con una formazione in lizza per la fascia alta della graduatoria.