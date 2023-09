Il Romagna Rfc scalda i motori e torna in campo. Al via la preparazione del nuovo torneo di A Il Romagna Rfc femminile si prepara alla nuova stagione di serie A, con Fabio Sermenghi alla guida della squadra e Alessandro Pirona come allenatore della mischia. Il roster è ristretto, ma si conta sull'inserimento di ragazze dei vivai locali. Un percorso iniziato l'anno scorso per un graduale inserimento.