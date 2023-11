Il Rubicone cade a Loreto. Esulta la squadra femminile

Nel campionato di serie B maschile, il Rubicone in Volley è uscito sconfitto dal campo di Loreto, che ha avuto la meglio sui romagnoli col parziale di 3-1 (25-21, 16-25, 25-23; 25-18).

La squadra gialloblù ha provato a complicare la vita ai padroni di casa praticamente in ogni parziale, arrivando a giocarsi i palloni decisivi fino alla fine. Dopo aver pareggiato in rimonta la conta dei set grazie a un largo 16-25 però la Sab Group non è riuscita a confermarsi nella fase cruciale, cedendo prima di un soffio e poi arrendendosi nel parziale rivelatosi decisivo.

La squadra di San Mauro Pascoli è ora al terzultimo posto in coabitazione con 4 punti in classifica.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato alle 17.30 in casa contro Civitanova, fanalino di coda del torneo.

Prima vittoria in campionato intanto per la squadra femminile che milita in serie C e che lo scorso fine settimana ha piegato al tiebreak Liverani Involley Ravenna.