Il Rubicone impegnato in trasferta a Mantova per provare a fermare la capolista imbattuta

Trasferta con la mente sgombra oggi alle 18 per la Sab Group - Rubicone in Volley, che forte del settimo posto in classifica in serie B maschile corroborato dall’importante vittoria contro il fanalino di coda Legnago ottenuta la scorsa settimana, si recherà a Mantova per provare a fare lo sgambetto alla capolista, fin qui ancora imbattuta.

La squadra femminile impegnata in serie C è invece scesa in campo il 30 marzo confermando il suo ottimo momento di forma battendo in trasferta 3-2 il Bellaria. Ora si giocherà la salvezza ai playout.