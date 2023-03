Il Rubicone oggi vuole calare il tris di vittorie

E’ un buon momento per la Sab Group Rubicone, che nel campionato di pallavolo di serie B maschile è reduce da due vittorie consecutive e oggi in casa contro il fanalino di coda Legnago (fischio d’inizio del match alle 17.30) proverà a calare il tris. La squadra gialloblù è infatti reduce dal successo al tiebreak (25-19, 19-25, 25-18, 18-25, 15-12) conquistato sempre tra le mura amiche contro la modenese Planet Group, impegnata nella lotta per la salvezza (ora ferma nell’ultima posizione della zona rossa della classifica con 25 punti, sei in meno rispetto ai romagnoli, settimi a metà della graduatoria. La partita ha vissuto di alti e bassi e alla fine i ragazzi di coach De Marco sono riusciti a giocare un ultimo set molto buono che ha permesso al sodalizio del Rubicone di vincere l’incontro.

La gara. Si parte con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Rocchi, in posto 4 Pascucci e Bellomo, libero Rizzi. La squadra di De Marco sempre composta a muro concede poco in attacco agli ospiti: un muro a 1 di Pascucci porta il Rubicone sul + 4 12-8. La squadra continua a chiudere ogni traiettoria di attacco avversaria e in rigiocata con Nori, Rocchi e il solito Mazzotti dilaga 17-8. Il set lo chiude Rocchi con una 7 ottimamente servita da Gherardi. Il secondo parziale è giocato punto a punto dalle squadre fino al 10-10. Il Rubicone fatica a mettere palla a terra, i modenesi giocano bene e passano a condurre 14-18 poi 16-22. La squadra non riesce a reagire e gli ospiti pareggiano meritatamente i conti 19-25.

Nel terzo set gli emiliani iniziano subito forte e il Rubicone va sotto 6-12. Il momento è delicato e la squadra sembra perdere convinzione. De Marco prova a scuotere i suoi e inserisce Massaro per Gherardi in cabina di regia. Aldini piazza un bel muro intuendo un tocco di seconda del palleggiatore ma è un gran muro di Nori su Flemma che scatena il pubblico e la rimonta della squadra. Massaro impatta benissimo la partita e la squadra gira. Mazzotti intelligentemente inizia a battere flot e mette molto in difficoltà la ricezione avversaria. Pascucci rianima un pallone con un gran tuffo e Mazzotti va a punto con un pallonetto che vale il sorpasso 15-14. Il resto del set è un monologo gialloblù fino al 25-18.

Nel quarto parziale si potrebbero chiudere i conti e in effetti i romagnoli partono bene, ma poi perdono di concretezza commettendo errori evitabili che rianimano gli ospiti: nuovo pareggio di set e porte aperte al tiebreak, dove non si può più sbagliare. Il turno in battuta di Rocchi mette in crisi la ricezione emiliana e Mazzoti e Nori scavano un buon break arrivando sul 7-4. I modenesi però reagiscono e tornano a un’incollatura sull’8-7. Gherardi però non ci sta e piazza l’ace su palla corta, subito seguito dal diagonale di Pascucci che vale il 10-8. La scena finale se la prende tutta Rocchi. Il centralone gialloblù piazza 2 muri punto e mette a terra il primo tempo della vittoria 15-12.