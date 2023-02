Il Rubicone ospita la seconda forza del campionato

In questo fine settimana riprenderanno anche i campionati che vedono impegnate le due squadre del Rubicone in Volley.

La squadra maschile targata Sab Group che milita nel torneo di serie B oggi alle 17.30 ospiterà a San Mauro Pascoli l’Arredopark Dualcaselle, seconda forza del torneo attualmente a quota 28 punti, cinque in più rispetto ai romagnoli che sono quinti appaiati a Kema Asola Remedello.

Riguardo alla compagine femminile che è impegnata in serie C, l’appuntamento è invece alle 20.30 a Ravenna contro la Volley Academy Benelli. Le ragazze del Rubicone, ultime a quota 8 insieme a Forlì, hanno bisogno di una scossa e proveranno a trovarla in casa delle avversarie che le precedono col doppio dei punti.