Il Rubicone ospita Mantova e prova l’aggancio in classifica

Oggi alle 18 a San Mauro Pascoli il Rubicone in volley ospiterà il Viadana Mantova in uno scontro diretto tra due squadre che occupano la metà classifica del campionato di serie B di pallavolo maschile. Gli ospiti precedono i romagnoli di tre lunghezze (29 punti contro 26) e dunque la sfida odierna potrebbe rimescolare le carte.

Riguardo alla compagine femminile impegnata nel campionato di serie C invece, la squadra gialloblù ha giocato in anticipo arrendendosi 3-1 contro Russi. Da segnalare un primo set estenuante, che si è concluso 36-34, purtroppo per per le avversarie.