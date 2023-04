"Il salto di mentalità c’è Adesso va mantenuto"

Sei reti in questa stagione il Cesena - sia in casa, sia tantomeno in trasferta - non li aveva mai segnati. Il ’set’ tennistico è arrivato sul campo di Montevarchi dove gioca le sue gare casalinghe il San Donato Tavarnelle. Sei reti messe a segno da cinque giocatori diversi con la gemma del bellissimo gol realizzato da Stive Shpendi e con il fiocco della doppietta messa a segno da Jonathan Bumbu che arriva così a quattro reti in stagione, senza dimenticare poi la ciliegina sulla torta di Silvestri, acquisto tanto prezioso quanto indovinato nel mercato invernale.

Il Cesena, prima di questa partita, aveva già il miglior attacco del girone a parimerito però con l’Entella, entrambe a quota 57. Ora i bianconeri volano a 63 reti realizzate in stagione staccando la Reggiana che ora, con le quattro marcature di ieri sera, si è issata al secondo posto a Mister Domenico Toscano arriva in sala stampa soddisfatto ma senza nemmeno darlo a vedere più di tanto, anche se una vittoria così lascia sempre un sapore dolce: "Sono molto contento perché dopo la partita di sabato contro la Lucchese avevo chiesto una reazione ed i ragazzi hanno reagito".

Sul gol del San Donato Toscano non ha tremato: "Dopo il gol subito non abbiamo avuto paura, la rete è nata da un’azione nella quale siamo stati un po’ superficiali, ma dopo la squadra ha fatto benissimo. Il salto mentale in positivo c’è stato, ma l’aspetto più importante è che lo devi mantenere. Molte volte in stagione dopo essere caduti ci siamo rialzati, abbiamo reagito ma poi siamo ricaduti. Il passo successivo sarà quello di non ricadere".

Sull’impiego di Zecca, Pieraccini e David, Toscano è molto chiaro: "Si sono meritati il loro spazio ed hanno disputato una buona gara, sia Zecca, sia Pieraccini, sia David che si sta allenando in continuità con noi e sta crescendo. E’ un motivo d’orgoglio per me vedere questi ragazzi crescere e dimostrare che possono far parte del Cesena e dare il loro contributo".

Bumbu a centrocampo ha avuto un impatto devastante: "Si, è entrato bene, ma quando la squadra c’è anche chi subentra è più portato a fare bene. Anche la partecipazione in panchina è stata incredibile e questa è la cosa che mi piace di più". Sui movimenti in classifica con la Reggiana che è tornata prima e con l’Entella che ha rallentato Toscano la pensa così: "Non guardiamo troppo avanti e pensiamo alla prossima partita che ci vedrà affrontare la Vis Pesaro. Lo ripeto e non mi stancherò di farlo: dobbiamo non cadere più negli stessi errori ed è un percorso di crescita che questo gruppo può acquisire perché ha le qualità per farlo".

