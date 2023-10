Il sodalizio cesenate si gode il momento: "Orgogliosi dei nostri atleti. E ora si riparte"

"Siamo molto felici di essere riusciti, anche quest’anno, a perseguire il nostro obiettivo che è lo stesso da sempre: far diventare ‘grandi’ i nostri ragazzi – il commento al termine delle gare ricche di soddisazioni arriva dalla dirigenza di Endas - Per noi l’attività sportiva è fondamentale sia per la salute sia per crescere come individui. L’atletica, che è base per tutti gli sport, è divertimento, adrenalina, è misurarsi con se stessi e gioire dei propri progressi, ma è anche squadra. Ora sono iniziati i nuovi corsi, dopo l’alluvione il campo è tornato quasi completamente utilizzabile, grazie alla solidarietà di tanti e all’intervento del Comune e dunque è il momento di ripartire, insieme. Le porte sono aperte a tutti gli appassionati, dai 4 ai 99 anni. E anche oltre".