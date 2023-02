Il tifo bianconero già carico per domenica

Avrà come sempre un grande seguito di tifosi il Cesena di scena domani a Fiorenzuola. Quando manca una giornata alla chiusura della prevendita per il settore ospiti sono 230 i sostenitori bianconeri che hanno già acquistato il biglietto. A 12 euro oltre ai diritti di commissione, i tagliandi resteranno disponibili on line sul sito www.vivaticket.it, nei punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento (aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19), mentre domani i botteghini del settore ospiti resteranno chiusi.

E’ stata una seduta dedicata ad un lavoro tattico specifico, l’ultima della settimana svolta ieri mattina a Villa Silvia. Dopo un riscaldamento col pallone, il tecnico Domenico Toscano ha provato varie soluzioni di possesso palla finalizzate alla conclusioni in porta attraverso situazioni di “11 contro 0”. La parte finale dell’allenamento è stata occupata da una partitella e da calci piazzati. Questa mattina all’Orogel Stadium Dino Manuzzi è in programma la rifinitura. Nel pomeriggio la rosa dei convocati salirà sul pullman per raggiungere il ritiro in terra emiliana.

Tra web, radio, social e tv, ci sarà un’ampia copertura mediatica per Fiorenzuola-Cesena. La gara rientra nel pacchetto di tre incontri (l’ultimo è quello con il Gubbio dell’11 marzo) di cui Teleromagna ha acquisito i diritti di trasmissione in diretta: la telecronaca potrà essere seguita sul canale 14. Il match andrà poi in onda sul canale 253 di Sky che darà aggiornamenti anche nel l programma “Diretta Gol” e sarà visibile sui siti e sulle app delle piattaforme Eleven Sports e Dazn. L’incontro potrà essere seguito in streaming sulla piattaforma extra.rsd.it di Radio Studio Delta, radio ufficiale del Cesena.