Il trotto entra nel vivo Atik Dl vuole fare la star

Dopo il vernissage del venerdì, questa sera l’Ippodromo del Savio presenta il suo secondo cartellone di corse della stagione 2023 di trotto.

Saranno i cavalli anziani a essere in vetrina nel clou (sesta corsa, al via alle 23.10) di una serata interamente dedicata al ’Vespa Club’ di Cesena, con nove contendenti in un miglio che ha in Atik Dl la star assoluta: il sette anni di nuovo agli ordini dei fratelli Pistone dopo un lungo interregno presso Gennaro Casillo, ha buone chance per bissare il recente successo triestino contro Jamaica Ferro e il francese Dezio Josselyn, transalpino di colori bolognesi, spesso distintosi in Costa Azzurra con il training e la guida di Junior Guelpa.

Gentlemen e cadetti apriranno la serata con la sfida abbinata al trofeo ’Gentlemen 4 Life’ con i contendenti in pista senza l’ausilio della frusta e con Delizia di Casei e Cristiano Pepponi che dovranno guardarsi le spalle dai preventivati attacchi di Filippo Monti e Matteo Zaccherini , rispettivamente alle redini di Demonio Dse e Drak Suba.

Alla seconda corsa andrà in scena la tris nazionale con 12 cavalli di 5 e 6 anni e il pronostico che sorride a una vasta rosa di papabili alla vittoria, da Brio Gual a Berenice Gual, oltre a Bacau di Casei, con buone possibilità anche per Chico dei Daltri e Cazzaniga Light.

Si prosegue alla terza con uno degli eventi più attesi dell’estate ippica, il debutto dei puledri: si sfideranno in sei, per confermare quanto espresso nel trial di qualificazione, prove che hanno rivelato le eccellenti qualità di Faramir As, Fragola di No e Firefox Dei Giovi.

Miglio in rosa alla quarta corsa, con cavalle di 4 anni tra le quali spicca Diwi Jo, mentre alla quinta, quando andrà in scena la seconda delle due sfide intergenerazionali tra le leve 2017 e 2018, attenzione a Corinne Zs e Cosmos Del Ronco.

Chiusura in bellezza alla settima con 10 femmine di tre anni, altro miglio incerto e ricco di prospetti interessanti, tra tutte Eva Kant Effe, affidata a Carmine Piscuoglio, Foxtail Pine, scandinava di scuola danese ed Euforia Di No, provetta partitrice con Lorenzo Baldi alle redini.