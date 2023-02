Il Var prende piede Presente nella finale di Coppa Italia

Il Var va sempre più anche verso la C. Già la scorsa stagione era stato protagonista a titolo sperimentale delle fasi finali dei playoff, ora il primo consiglio direttivo sotto la guida del neo presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha dato il via perchè tale strumento tecnologico sia di supporto agli arbitri per la prima volta nella finale di Coppa Italia. Il Var quindi sarà di scena già il 2 marzo alle 20.30 all’Allianz Stadium di Torino per la partita di andata tra Juventus Next Gen e Vicenza. Chiaro segnale di come l’esperimento della fase finale della scorsa stagione sia stato ritenuto positivo. L’estensione del campo di azione quindi si sta allargando anche verso la Lega Pro. Marani ha spiegato così il debutto del Var in finale di Coppa Italia: "Si tratta di un torneo che ha un grande prestigio non solo per la sua storia, inoltre a chi lo vince permette di accedere direttamente al primo turno della fase playoff nazionale del campionato. E’ l’ennesima testimonianza che la Lega Pro è sempre più rivolta al futuro e all’innovazione".