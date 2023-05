Il Vicenza darà agli alluvionati il 20% del suo incasso

Una mano concreta per aiutare le popolazioni colpite dall‘alluvione in Emilia Romagna la darà anche il Vicenza Calcio che, in occasione della gara di ieri sera, ha deciso di devolvere il 20% dell‘incasso spettante alla società biancorossa dalle suddivisioni effettuate dalla Lega Pro che ha organizzato l‘evento. Il denaro verrà devoluto a ’Otb Foundation’ per progetti per le popolazioni alluvionate. Un‘iniziativa simile era stata adottata la scorsa settimana, in serie B, dal Modena che aveva scelto partecipare alla raccolta fondi pro persone e comunità colpite dall‘alluvione devolvendo l‘incasso netto dell‘ultima partita di campionato con il Sudtirol e vinta dagli emiliani 2-1. La società gialloblù ha aderito alla raccolta fondi promossa dalla Regione.

Dopo 46 giorni dall’ultima gara in casa, quella contro la Vis Pesaro di sabato 15 aprile, mercoledì l’Orogel Stadium riaprirà i cancelli per la partita di ritorno dei quarti di finale dei playoff. Si riparte dalle 167.060 presenze che hanno fatto dell’impianto romagnolo il più popolato in C in stagione regolare. I biglietti saranno disponibili on line sul sito vivaticket.com, presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento (0547-632502), oggi (9-12.30), domani (15-20), martedì (9-12.30 e 15-20) e mercoledì (9-12.30 e 14.30-18).

La prevendita si articolerà in due momenti: fino ad oggi gli abbonati potranno esercitare anche on line il diritto di prelazione e confermare il posto occupato in stagione regolare, mentre i non abbonati potranno acquistare i biglietti per gli altri posti disponibili; dalle 11 di domani scatterà la vendita libera. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato in tutti i punti vendita Vivaticket e on line indicando il numero della fidelity card o della tessera di abbonamento. Tre le tipologie di prezzo, sono previste il ‘’ridotto’’ che si applica a donne, Over 65, Under 18, disabili e militari, e quella Under 10 a un euro. Ingresso gratuito fino a tre anni non compiuti senza diritto al posto.

Dopo poco più di due giorni di prevendita la Curva Mare è infatti andata sold out con un anticipo di 24 ore sulla chiusura della fase dedicata alla prelazione degli abbonati, e sono oltre 5000 i tifosi bianconeri con il biglietto in tasca per la gara che mette in palio un posto nelle semifinaliplayoff.