Il Volley Club a caccia di talenti Da Bagnacavallo arriva Vecchi

L’Elettromeccanica Angelini Cesena arruola un’altra giovane per il prossimo campionato di serie B1: in posto quattro arriva Valentina Vecchi, classe 2005 di Bagnacavallo. Alta 180 centimetri, Vecchi inizia a giocare a pallavolo in quarta elementare nella sua città; poi in prima superiore si sposta alla Volley Academy di Ravenna dove partecipa ai campionati giovanili Under 14-16, giocando nel contempo in serie C. Dalla stagione 2019-20 trasloca all’Olimpia Teodora in serie B2; ad aprile 2021 fa il suo esordio in serie A2, nel tiebreak contro il Club Italia. In quell’estate arrivano anche le chiamate azzurre: partecipa a qualche collegiale del direttore tecnico delle attività giovanili Marco Mencarelli. Nel 2022 in Under 18 Valentina alla Final Four Regionale si rompe il menisco e non potrà così partecipare alle Finali Nazionali. La scorsa stagione ha giocato in B1 con la maglia del Volley Bergamo 1991; ancora una volta in Under 18 è sfumato il suo sogno di arrivare alle finali Nazionali, perdendo la fase regionale al tiebreak contro Vero Volley. "Ho giocato in passato qualche amichevole con Cesena, avvicinarmi a casa l’anno della maturità è sicuramente un valore aggiunto. Sarà il mio secondo anno in B1, spero di avere sempre più spazio per crescere tecnicamente e maturare all’interno del gruppo".