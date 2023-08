Il Volley Club continua a rinforzare e il roster Sotto rete ecco la schiacciatrice Morolli

Il Volley Club Cesena firmato Elettromeccanica Angelini ha annunciato l’arrivo di Cecilia Morolli, schiacciatrice riminese molto nota ai tifosi cesenati, in quanto nelle ultime due stagioni ha calcato il parquet del Carisport da avversaria con la maglia di Forlì.

Classe 2002, Morolli è figlia d’arte: la mamma Doria Carnesecchi vanta una lunga carriera tra A1 e A2; il papà Luigi è allenatore e la sorella Elisa una palleggiatrice di talento con trascorsi anche in serie A2. Cecilia dopo aver partecipato agli allenamenti di casa entra nel settore giovanile del Viserba Volley in squadra con compagne di due anni più grandi. Un anno di Under 16 lo gioca anche con la maglia del Volley Club Cesena, mentre in contemporanea partecipa al campionato di serie D a Viserba, vincendolo. Si sposta poi alla Teodora Ravenna nel 2017 e ci rimane per due stagioni. Nel 2019 indossa la maglia da libero al Riviera Volley Rimini, in B2. La stagione seguente va in B2 alla Libertas Volley Forlì, allenata da suo padre, nuovamente come schiacciatrice: conquista la promozione in B1 contro Porto San Giorgio, in cui giocava Benazzi. Gli ultimi due anni è sempre rimasta a Forlì, in B1.