Il Volley Club ora sogna. Domani sfida interna a Ro

Appuntamento domani al MiniPalazzetto, con inizio gara alle 17.30: il Volley Targato Elettromeccanica Angelini Cesena, ora in vetta alla classifica, attende le giovanissime atlete del VolleyRò Casal de Pazzi, da sempre fucina di talenti.

Le ragazze di coach Lucchi arrivano dall’inebriante vittoria 3-0 conquistata a Jesi, contro una formazione determinata a dominare il campionato, e si trovano a quota 8 punti in classifica; le romane, tutte Under 18, inseguono a quota 6 e sono reduci dalla tiratissima vittoria contro Pontedera.

"Sono davvero molto felice – commenta Ada Fabbri – della vittoria contro Jesi e soprattutto di come abbiamo giocato. Siamo scese in campo fiduciose di far bene, ma un 3-0 del genere non ce l’aspettavamo nemmeno noi: abbiamo giocato in maniera eccellente, rimanendo concentrate nei momenti topici di ogni set. Tra l’altro è stata una partita impegnativa anche perché abbiamo iniziato con quaranta minuti di ritardo, ma abbiamo comunque saputo mantenere il ritmo gara e in tutti i set abbiamo lavorato da vera squadra".

Centrale classe 2005, al primo anno a Cesena arrivata dalla Volley Academy Piacenza, Fabbri conosce la fame di vittoria tipica delle sue coetanee: "Arriva Volley Rò, una squadra giovanissima che in quanto tale ci darà tanto filo da torcere. Mi auguro che la vittoria conquistata sul campo di Jesi rappresenti solo l’inizio di una stagione brillante per noi e che anche nella gara che ci attende, come del resto in tutte quelle che verranno dopo, faremo il massimo per continuare a giocare compatte, esprimendo un bel gioco che possa esaltare il nostro super pubblico caloroso".

Col Carisport ancora non agibile a causa dei danni causati dall’alluvione di maggio in effetti, la squadra cesenate da inizio anno si è trasferito nel vicino Mini Palazzetto, che non ha certamente l’impatto scenico del principale impianto sportivo indoor della città, ma che con le tribune vicine al campo, velocemente riempite dai tifosi cesenati, regala un’atmosfera decisamente ’calda’ a tutto vantaggio della squadra allenata da coach Lucchi.

La diretta streaming della gara dell’Elettromeccanica Angelini Cesena di domani sarà trasmessa sul canale YouTube ‘Volley Club Cesena’.

Di seguito infine la classifica del girone D del campionato di serie B1 femminile, aggiornata alla fine del terzo turno (le prime tre accederanno ai playoff, mentre le ultime 4 retrocederanno in B2): Castelfranco di Sotto, Elettromeccanica Angelini Cesena 8; Jesi, Casal de Pazzi 6; Castelbellino, Pomezia 5; Firenze 4; Montespertoli, Capannori, Fonte Nuova 3; Trevi 2; Figline 1; Pontedera 0.