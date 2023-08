Impresa dove osano soltanto le aquile Montemaggi secondo all’’Eagle Xmen’

di Maddalena De Franchis

Quattro chilometri di nuoto, centottanta di bici (con un dislivello di quasi 4mila metri) e, per concludere, una maratona di 42 chilometri e 2.000 metri di dislivello, culminata nella scalata finale di 6 chilometri alla vetta di Campo Imperatore.

Ha qualcosa di epico l’impresa compiuta sabato scorso da Nicholas Montemaggi, 35 anni, triatleta di Savignano sul Rubicone specializzato in gare ‘estreme’, sia per distanza che per livello di difficoltà. Montemaggi è salito infatti sul secondo gradino del podio dell’EagleXmen, nota gara di triathlon estremo che si svolge interamente nel Parco nazionale del Gran Sasso. Meglio di lui ha fatto solo il piemontese Lorenzo Facelli, esperto di prove di resistenza in alta montagna.

I partecipanti all’edizione 2023 erano complessivamente 250, provenienti ogni parte d’Italia e non solo, ma non tutti si sono cimentati nella versione ‘estrema’: c’erano anche un percorso medio e uno olimpico, con gradi di difficoltà meno proibitivi. "Per me la giornata è iniziata all’1:30 del mattino con la colazione – racconta Montemaggi – alle 5, mentre era ancora buio, è cominciata la frazione di nuoto. Ci guidava solo una luce posizionata sulla prima boa del percorso, in fondo al lago di Campotosto (il più grande lago artificiale d’Abruzzo, a 1200 metri d’altitudine, ndr). Dopo un’ora e 14 minuti di nuoto, ecco la frazione bici: 7 ore di salite e discese nel Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga, laddove Marco Pantani ha scritto pagine indimenticabili nella storia del Giro d’Italia. Infine, la corsa a piedi sulla distanza ‘regina’, ma con un dislivello di duemila metri: l’ho portata a termine in 6 ore e 16 minuti".

Complessivamente, la prova del triatleta savignanese è durata 14 ore e 35 minuti: un tempo che gli ha consentito di conquistare un piazzamento di tutto rispetto e gli permette, ora, di guardare con fiducia ai prossimi obiettivi. Dopo qualche giorno di meritato riposo - e una scorpacciata di arrosticini, subito dopo la gara - Nicholas ha ricominciato infatti ad allenarsi in vista del prossimo traguardo: le finali mondiali del circuito Ironman, che quest’anno si svolgeranno a Nizza, in Francia, il 10 settembre.

A chi gli chiede come riesca a conciliare allenamenti così impegnativi con la vita familiare (Nicholas e la compagna Jessica hanno un figlio di due anni, Maximilian) e lavorativa (è consulente nella comunicazione di eventi turistici e sportivi in Italia e all’estero), il triatleta risponde così: "I momenti di difficoltà ci sono stati, non lo nego. Negli ultimi mesi mi sono alzato spesso alle 3 del mattino per poter andare in bici e alle 5 per andare a nuotare, le albe che ho visto non si contano più. Ma in questo modo riuscivo a essere a casa prima che Max si svegliasse, in tempo per dare il cambio alla mia compagna".

Per Montemaggi è fondamentale il rapporto con il coach, il riminese Francesco Aluigi, autore di programmi di allenamento personalizzati in base agli impegni dell’atleta. "Quando fai una vita come questa devi sempre ricordare che in un attimo puoi perdere tutto – conclude Montemaggi -. L’affetto del partner, il sostegno dei familiari, il lavoro. Per questo occorre tenere sempre i piedi per terra".