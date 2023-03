In 12 gare nel ritorno 10 vittorie e due pareggi

Non è partita in modo travolgente la Virtus Entella in questo campionato, anzi all’inizio alternava vittorie e sconfitte, ma poi i cavalli di razza alla lunga mostrano il loro valore e adesso che il traguardo si sta avvicinando corre tanto forte che nessuno riesce a tenere il suo passo. La squadra allenata da Gennaro Volpe nel girone di ritorno ha conquistato dieci vittorie e due pareggi alla mostruosa media di 2,66 punti a giornata, 32 punti in totale. Come sappiamo è reduce dalla vittoria sul campo della Reggiana grazie alla punizione vincente firmata da Giulio Favale e ha tanto accorciato rispetto al primo posto che adesso la vetta, sempre occupata dalla Reggiana, è lontana solo tre punti e questo fa ben capire quale avversario si troveranno davanti i bianconeri.

Mancheranno in campo, così come in panchina alcuni dei protagonisti: saranno entrambi costretti in tribuna Domenico Toscano e Gennaro Volpe che guideranno le loro squadre quindi a distanza, inoltre il Cesena non potrà utilizzare lo squalificato Alexis Ferrante così come l’ Entella non può contare sul centrocampista Corbari e sul fortissimo trequartista Gaston Ramirez. Detto dei numeri impressionanti che riguardano il rendimento dell’Entella nel girone di ritorno nemmeno quelli sul rendimento esterno possono essere confortanti: infatti i liguri hanno conquistato 33 punti fuori casa e uno in meno nel loro stadio, segnando nelle gare esterne 24 reti e incassandone esattamente la metà.

Resta da capire se Volpe, vista l’assenza di Gaston Ramirez, deciderà di cambiare modulo schierando la squadra con la solita difesa a tre inserendo un centrocampista in più per chiudere meglio gli spazi, oppure se inserirà Faggioli alle spalle degli attaccanti. Vietate assolutamente le disattenzioni difensive contro la coppia composta da Zamparo e Merkaj (foto) due che si completano visto che il primo calcia col sinistro e il secondo col destro e abbinano la potenza fisica che entrambi posseggono alla capacità di Silvio Merkaj di svariare su tutto il fronte dell’attacco. Avversari da prendere con le molle quindi.

