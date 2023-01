In 200 alla Corsa della Befana

Cos’è una passione? E’ quando la sera del 5 gennaio te ne stai in casa, sopra a un tavolo, a ritagliare biglietti e impacchettare premi per la lotteria. E’ quando la mattina dopo, che è il giorno della Befana, ti alzi presto, carichi l’auto di crostate, torte e albana e te ne vai all’Ippodromo, per il semplice piacere di organizzare una festa con chi condivide il tuo stesso amore per la corsa. Passione e corsa.

Se quanto detto non basta, per ulteriori informazioni, c’è da chiedere ad Antonino Guadagnino, il vulcanico atleta cesenate, sempre alle prese con nuove idee per diffondere i suoi ideali di buon vivere a un crescente numero di persone. E i risultati arrivano, come hanno dimostrato le 200 persone che ieri mattina hanno accolto il suo invito e, appena dopo aver controllato che nella calza appesa al camino non ci fosse troppo carbone ma anche qualche dolce, sono partiti anima e gambe in spalle verso il primo evento della stagione, in programma a partire dalle 9. "Avevo predisposto tre percorsi – racconta Guadagnino – di 8, 11 e 22 chilometri. Il primo in pratica era di andata e ritorno fino a Roversano, passando sull’asfalto, il secondo aggiungeva dello sterrato in mezzo alla natura, mentre il terzo ha disegnato un più ampio anello che si è spinto fino a Oriola. Avevo anche allestito un banchetto dove offrivo un buon bicchiere di vino per innaffiare i ‘dolci della casa’, senza dimenticare la ciliegina sulla torta finale: l’estrazione dei premi. Tutto curato da me. L’idea è stata molto apprezzata, tanto che in molti mi hanno chiesto se dovevano lasciare un contributo. A questa richiesta ho sorriso, rifiutando: lo faccio perché mi va di farlo, non certo per soldi. Se a qualcuno avanza un budget che lo spenda per qualcosa che gli faccia bene all’anima".

Dunque brindisi, auguri, tanto buon umore e appuntamento alla prossima occasione. Sperando che non sia troppo lontana. "Ho già tante altre idee - sorride Guadagnino – e sto lavorando a un trail da organizzare a fine estate che possa diventare un vero evento cittadino".

l.r.