In arrivo Pierozzi dalla Fiorentina A un passo pure la punta Ogunseye

Movimenti in entrata per il Cavalluccio con l’esterno destro della Fiorentina classe 2001 Edoardo Pierozzi che oggi dovrebbe chiudere l’accordo che lo porterà in Romagna. La formula scelta dal Cavalluccio sarebbe quella del prestito.

Pierozzi è un giocatore che Artico conosce bene, avendolo avuto ad Alessandria nella stagione 2021–2022: 19 presenze e un gol per lui in serie B.

Lo scorso anno invece sempre in cadetteria ha collezionato solo 5 gettoni tra Palermo e Como. Cresciuto nella cantera Viola, nel curriculum Pierozzi vanta anche 33 presenze, e due reti, con la maglia della Pistoiese in C nel 2020 2021. La sua corsia preferita è quella destra, ma all’occorrenza può giocare anche sulla fascia mancina.

Si cerca intanto di stringere per la punta del Modena il 28enne Roberto Ogunseye, 47 presenze e 14 reti tra campionato e coppa a Foggia lo scorso anno. Anche per il suo approdo pare quesitone di ore. Un arrivo che andrebbe a puntellare un reparto, quello offensivo, che potrebbe presto rimanere orfano di Stiven Shpendi (su di lui c’è sempre la corte serrata dell’Empoli che ha già fatto pervenire la sua offerta al Cesena) e King Udoh, destinato in prestito sempre in C al Gubbio.

In uscita anche Luca Lewis, per lui si parla di Olbia, mentre su Alessandro Albertini ha messo gli occhi l’Ancona e anche in questo caso l’affare potrebbe andare in porto a breve.

Andrea Baraghini