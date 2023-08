In bici verso la nuova vita La rinascita di Fernandez

di Luca Ravaglia

"E’ partito tutto un giorno in cui ero al lavoro. Non avevo la patente perché mi era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza e non avevo l’auto che si era distrutta dopo l’incidente che avevo causato, per fortuna senza danni a persone. E’ partito tutto da uno dei momenti più bui della mia vita, quando ero all’angolo e cercavo un appiglio al quale aggrapparmi per risollevarmi. Ho sentito due persone che parlavano tra loro: una diceva all’altra di avere una biciletta appesa al muro del garage della quale non sapeva che farsene e così mi sono intromesso, chiedendo se avessi potuta averla io".

Oswaldo Fernandez, originario del Costa Rica, in Italia da 25 anni, su quella bici è rinato, una pedalata dopo l’altra, trovando un nuovo se stesso e un nuovo modo di vivere, del quale oggi parla agli altri, cercando a sua volta di allungare una mano verso chi nella palude delle dipendenze è ancora imprigionato.

"Corro come testimonial del progetto ‘Soffia la Vita’ ideato dall’imprenditore Claudio Campedelli – racconta – e ora le mie sfide sono sia col cronometro, che contro il peso dei problemi che possono diventare macigni. Lo so bene, perché ricordo con chiarezza il mio stato d’animo quando, alla fine di una relazione sentimentale conclusasi male e solo in un Paese nel quale non conoscevo nessuno, cercavo risposte nell’alcol, trovandomi pieno di ‘amici’ mentre bevevo e sempre più solo ogni mattina seguente".

Fernandez grazie allo sport ha ritrovato la qualità della vita e le motivazioni con le quali ha iniziato un nuovo capitolo della vita, con una nuova famiglia, un nuovo lavoro e un nuovo mondo. "Per questo voglio aiutare gli altri. Per questo ogni volta che salgo in bici racconto la mia storia. Lo farò anche nei prossimi giorni, dal momento che mi aspettano tre appuntamenti di primissimo piano, qua nel nostro territorio. Il 2 settembre parteciperò al triathlon di Cesenatico, versione staffetta, insieme a Nicola Santarelli che nuoterà e a Federico Benini che si cimenterà nella corsa a piedi. Il 17 settembre sarò invece all’Ironman di Cervia, sempre in staffetta, ancora con Santarelli e questa volta con Lorenzo D’Altri, fresco di convocazione in nazionale, che curerà il tratto di corsa. Chiuderò poi il 24 settembre con la Nove Colli".

Nel frattempo l’atleta romagnolo d’adozione partecipa in qualità di ospite agli incontri organizzati dalle associazioni che si battono contro le dipendenze e promuove in vari contesti i corretti stili di vita.

"Allestirò anche un gazebo a Cesenatico, al Bagno Milano, nel quale distribuirò etilometri monouso gratuitamente e altri gadget a tema. Io sono la dimostrazione vivente che le battaglie più importanti e più difficili si possono vincere e, grazie al progetto ‘Soffia la vita’ di Campedelli, sono fortemente determinato a convincere più persone possibili che la via d’uscita esiste. La mia è stata la bici, ognuno può e deve trovare la sua".