In campo prima del brindisi

Ieri mattina al centro sportivo Rognoni è proseguita la preparazione dei bianconeri in vista della ripresa del campionato, che riserverà alla squadra di mister Domenico Toscano e ai suoi tifosi il succulento derby interno contro il Rimini in programma domenica 8 gennaio alle 14.30. Ad aprire l’allenamento è stata una sessione sulla forza svolta in palestra, dopo di che i bianconeri, divisi in due gruppi, si sono spostati sul campo per un lavoro tattico: il tecnico Toscano ha curato i momenti della difesa mentre attaccanti e centrocampisti, insieme al vice allenatore Michele Napoli, hanno eseguito una serie di esercitazioni sull’uno contro uno finalizzate al tiro in porta.

Una partitella ha chiuso la penultima seduta dell’anno: appuntamento dunque oggi sempre a Villa Silvia per l’allenamento che precederà il brindisi di San Silvestro.

Domani la squadra resterà a riposo per poi tuffarsi a pieni giri verso la vera e propria preparazione del derby che inizierà secondo la routine standard a partire da lunedì.