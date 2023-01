In Toscana sono cadute Entella e Fiorenzuola

Non esistono partite facili, se poi insegui un avversario che sembra non cadere mai in errore tutta la strada la vedi in salita. Se poi ci aggiungi anche che devi andare a cercare punti sul campo di una squadra che in casa è stata battuta solo dal Siena ed è stata capace di sconfiggere Fiorenzuola, Entella, Rimini e di imporre il pareggio all’Ancona, allora si ha l’esatta dimensione di quanto sia complicato il match che oggi il Cesena deve disputare sul terreno del Pontedera.

I toscani domenica scorsa non sono scesi in campo a causa della impraticabilità del campo della Vis Pesaro; potrebbero aver perso un po del cosiddetto ritmo gara, ma di sicuro hanno avuto una settimana in più per recuperare chi accusava acciacchi fisici. Max Canzi, tecnico del Pontedera è abituato a schierare la sua squadra con la difesa a tre, guida il reparto Espeche dall’ alto della sua grande esperienza. Poi entrocampo a quattro, mentre davanti la formula varia in quanto a volte Canzi opta per il suggeritore dietro le punte, altre volte invece sceglie di avere il centravanti con due esterni molto offensivi. Il Pontedera di Canzi è un mix di elementi molto rodati in categoria: Espeche e Martinelli in difesa, Catanese a centrocampo, Francesco Nicastro (nella foto) in attacco.

Può essere proprio lui, Nicastro, il pericolo numero uno per i difensori bianconeri e non solo perché con le sue sette reti messe a segno è il miglior marcatore fra i toscani; infatti non va sottovalutata la sua tecnica e l’estro tipico dei mancini. Il secondo miglior marcatore fra i toscani è Giuseppe Aurelio, un ex che ha lasciato un ricordo opaco a Cesena e che adesso si sta imponendo nel ruolo di centrocampista esterno a sinistra con buona confidenza col gol viste le quattro reti messe a segno in questo campionato. Da tenere presente anche la statistica dei gol segnati e subiti dal Pontedera sul suo terreno: quindici quelli all’attivo undici quelli incassati, segno che la difesa non è imperforabile a patto ovviamente di non perdere lucidità dentro l’area avversaria.

Roberto Daltri