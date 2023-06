In vista del prossimo assalto alla B ecco gli avversari da battere

Manca solo un tassello per completare le 60 squadre che, divise in tre gironi, disputeranno la C della prossima stagione. E’ già possibile avanzare delle ipotesi attendibili sulla composizione dei gironi in attesa di conoscere domenica chi andrà in B tra Lecco e Foggia (andata 2-1 per lombardi in Puglia). Da questo qualcosa potrebbe cambiare anche nel girone B dove è destinato il Cesena con le formazioni emiliano romagnole (Fiorenzuola, Spal e Rimini), le toscane, le marchigiane, le liguri (Entella in prima fila), le umbre e le sarde Torres e Olbia. Se dovessero salire in B i pugliesi, dovrebbe essere l’Alessandria (come la scorsa stagione) a occupare l’ultimo posto nel girone B. In caso contrario potrebbero essere i laziali del Monterosi (che giocherà a Teramo) a scalare in tale raggruppamento. Questo il possibile girone al netto di mancate iscrizioni in C (complicatissime le posizioni di Siena e Pordenone) e le possibili evoluzioni della B con le situazioni di Sampdoria e Reggina che nell’eventualità porterebbero ai ripescaggi. Restando nel campo di ipotesi plausibili il girone B del Cesena potrebbe essere composto da Ancona, Arezzo (dalla serie D), Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Lucchese, Olbia, Perugia (dalla B), Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante (dalla D), Siena, Spal (dalla B), Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro, Monterosi o Alessandria. La concorrenza dovrebbe essere rappresentata in particolare dall’Entella, società solida che ci riproverà dopo il terzo posto di stagione, dal Gubbio, dalle retrocesse Perugia e Spal che però potrebbero andare incontro a mutamenti societari, poi le sorprese che non mancano mai considerando che la finale per la B tra Lecco e Foggia ha spiazzato ogni pronostico tra due formazioni arrivare terze e quarte nei gironi A e C.

E’ evidente come in C l’imprevedibilità comandi sempre.