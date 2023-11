Incontro ’da brividi’ con la squadra Halloween con selfie e autografi

Il 31 ottobre non è stato un pomeriggio come tutti gli altri per i tanti tifosi presenti in piazza Amendola, sede dello store ufficiale del Cesena Fc.

Per l’occasione era stato organizzato un evento speciale in cui ragazzi e ragazze di tutte le età hanno potuto farsi qualche selfie e farsi firmare magliette e gadget griffati Cesena.

Un bagno di folla in cui - oltre al dolcetto e scherzetto - tutti i tifosi presenti (per lo più giovanissimi) hanno avuto la possibilità di conoscere dal vivo e scambiare qualche parola con Simone Corazza, Andrea Ciofi, Matteo Pisseri e Alessandro Siano. Un entusiasmo contagioso che i bianconeri dovranno ora riversare in campo.