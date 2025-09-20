L’incredibile viaggio via mare dei tifosi del Cesena verso Venezia: 12 ore di navigazione tra maraffone e cori / Video

Cesena, 20 settembre 2025 – Sveglia all’alba e dodici ore navigazione per vedere una partita di novanta minuti. Il grande cuore (e un pizzico di sana follia), dei tifosi del Cesena, ha delle espressioni decisamente originali, e fra queste c’è la decisione di un gruppo di noleggiare una motonave per il trasporto passeggeri e raggiungere Venezia via mare (foto), per assistere al big match culminato con una entusiasmante vittoria.

Non è la prima volta che accade, in precedenza, infatti, nel 1994 ci fu un’altra trasferta quando (anche allora) il Cesena espugnò Venezia 1-0 con un gol del mitico Dario Hubner, e nel 2004 un nutrito gruppo di tifosi decise di salpare da Cesenatico per raggiungere Rimini in occasione di un derby.

Ma è significativo che per la partita di Venezia siano stati letteralmente polverizzati 130 posti sui 150 disponibili, venduti a 80 euro ciascuno. Così sabato mattina c’è chi ha puntato la sveglia prima dell’alba, per prendere l’auto e raggiungere il porto di Cesenatico, dove era ormeggiata la Super Tayfun, una imbarcazione di proprietà degli armatori Franco Casali e Stefano Casali di Bellaria Igea Marina. In cabina di regia ci sono i tifosi di ‘Insieme per il Cesena’, un sodalizio nato nel 2017 e fondato inizialmente da tre club, che sono quelli di Sant’Egidio, il Kick Off di Villa Chiaviche ed il Torcida di San Cristoforo; da quest’anno si è aggiunto anche il Fan Club Cesena di Longiano.

Sono gli stessi tifosi che due anni fa realizzarono la grande coreografia, con sei gigantografie dei calciatori che hanno maggiormente contribuito alla promozione in serie B e l’hanno esposta allo stadio in occasione della partita con il Pescara, quando la promozione era diventata aritmetica. Tuttavia ‘Insieme per il Cesena’ va oltre agli aspetti squisitamente sportivi ed il folto gruppo formato da circa 450 iscritti, organizza molti eventi, con la maggior parte degli introiti che i tifosi devolvono in beneficenza alle persone bisognose, alle associazioni ed alle istituzioni che se ne occupano, come la Cri, l’Ausl Romagna, le Cucine Popolari e Medici senza frontiere.

"L’imbarcazione è salpata alle 7 in direzione nord – ha spiegato il referente Jonny Pastorelli – ed è stata ormeggiata a Sant’Elena, il porticciolo dietro la curva ospiti dello stadio di Venezia. È stata una navigazione di circa 6 ore, dove i tifosi si sono goduti un viaggio nell’Alto Adriatico. Il pranzo è al sacco, mentre per il ritorno i partecipanti sono liberi di cenare sempre al sacco, oppure di gustare il risotto preparato dall’equipaggio del Super Tayfun”.

A bordo ci si prepara ad un viaggio all’insegna del divertimento, come spiega Marino Mami: “La pasticceria La Cesenate offrirà le paste fresche a colazione a tutti i tifosi imbarcati. Intoneremo i cori da stadio, vogliamo organizzare un torneo di Maraffone e ci sarà anche una lotteria con in palio le magliette del Cesena, calzoncini, tute, felpe, gadget del Cesena e i cavallucci marini artistici in metallo, realizzati da un creativo ragazzo tifoso”.

L’imbarco per il ritorno è fissato attorno alle 18, con arrivo a Cesenatico previsto a mezzanotte. A rendere ancora più speciale il sabato bianconero è stata la clamorosa vittoria dei ragazzi di Mignani che grazie ai gol di Ciervo e Mangraviti hanno sbancato il ‘Penzo’. E il Cesena si gode la vetta della classifica.