Inizia il ritorno, il Romagna Rfc lo apre ospitando il Verona Rugby

Il girone di ritorno del campionato di rugby di serie A del Romagna Rfc inizierà oggi alle 14.30 con la prova casalinga in programma contro il Verona Rugby. I Galletti tornano sul campo dello Stadio del Rugby di Cesena per un’importante sfida in cui trovare il riscatto dopo lo scivolone di Badia di gennaio, nell’unica partita del 2023 finora disputata. Una sconfitta pagata a caro prezzo dal Romagna, raggiunto in classifica proprio dal Badia, che ha poi sfruttato al meglio l’altro scontro diretto con il Valpolicella – concomitante con il turno di riposo dei romagnoli – per effettuare il sorpasso e lasciare il Romagna in coda alla classifica, a quota 10 punti.

C’è voglia di lasciarsi alle spalle questa fase delicata e di ripartire da quanto di buono evidenziato nel girone di andata, facendo valere il proprio potenziale davanti a un’avversaria di grande spessore come il Verona, quarto in classifica a 33 punti, con al proprio attivo 7 vittorie, l’ultima delle quali il colpaccio sulla capolista Vicenza. La squadra sta pagando a caro prezzo l’impatto col nuovo girone che raggruppa in gran parte compagini venete di alta qualità, fucine di talenti per i piani alti del mondo della palla ovale. Il contesto non è semplice, ma anche i ‘Galletti’ hanno ottime carte da giocare, frutto di un progetto pluriennale che punta alla valorizzazione dei giovani e dei talenti del territorio che sul palcoscenico della serie A hanno ottime chance per misurarsi con colleghi di alto livello, crescendo più in fretta. Fermo restando che a questo punto è meglio pensare a rialzarsi. Per i tifosi l’ingresso sarà come sempre gratuito. Convocati: Assirelli, Babboni, Baldassarri, Buzzone, Cesari, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini, Gallo, Gigante, Greene, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Urbinati, Vincic, Zani.

Classifica: Vicenza 47, Valsugana 42, Tarvisium 41, Verona 33, Petrarca 33, Patavium 25, Paese 21, Casale 19, Valpolicella e Badia 15, Romagna 10.

Luca Ravaglia