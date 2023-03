Iniziata la prevendita per Ancona

E’ iniziata la prevendita per la gara Ancona-Cesena, in programma lunedì 20 marzo alle ore 20.30. I tifosi bianconeri potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti sul sito https:www.diyticket.iteventsSport8490us-ancona-cesena e presso i punti vendita Sisal autorizzati. I tagliandi saranno disponibili fino alle 19 di domenica a 10 euro (7 euro per gli under 18, donne e over 70) oltre ai diritti di prevendita. Gli under 10 potranno ricevere un ingresso gratuito previa prenotazione (al numero WhatsApp 060406). Alla luce delle disposizioni stabilite per questa gara, i residenti nella provincia di Forlì-Cesena non potranno acquistare tagliandi per altri settori dello stadio.

E’ iniziato ieri mattina a Villa Silvia la preparazione della squadra in vista della gara contro l’Ancona. Tutti presenti a parte Mustacchio che ha proseguito il suo programma di recupero con una sessione in palestra.