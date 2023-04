Insidiosi ma con la seconda peggior difesa

L’obiettivo adesso è arrivare a settantanove punti per provare ad arrivare almeno secondi. Questo però per i bianconeri significa non sbagliare più nulla a partire da questa sera contro il San Donato Tavarnelle. I toscani, così come il Cesena, hanno di fronte a loro solo tre giornate per raggiungere l’ obiettivo dichiarato: vale a dire arrivare alla salvezza diretta che oggi è distante quattro punti. Non va però sottovalutato il fatto che i toscani arrivano da una vittoria in rimonta nello scontro diretto contro l’Aquila Montevarchi. Una squadra, insomma, quella allenata da Daniele Buzzegoli che ci crede, che sta bene e che questa sera proverà ad invertire una tendenza che finora l’ha penalizzata: il San Donato ha conquistato sul suo campo appena 11 punti contro invece i 23 che ha messo assieme nelle gare in trasferta.

Buzzegoli dovrà fare a meno per squalifica del difensore centrale Gorelli e al suo posto potrebbe schierare Carcani. Per il resto il tecnico dei toscani, visto il successo appena incassato, non dovrebbe stravolgere la formazione che prevede la difesa a quattro in linea con tre centrocampisti puri, un trequartista (e si tratta di Federico Russo, nella foto) alle spalle di due punte. Ed è proprio Russo l’elemento di maggior spicco visti i nove gol segnati, uno anche nella gara di andata. Serve molta attenzione su di lui che agisce fra le linee anche per cercare di trovare lo spazio buono per inserirsi e arrivare al tiro.

Dell’incontro dell’andata va ricordato anche il fatto che il San Donato pur trovandosi sotto di due reti non si arrese mai facendo soffrire i bianconeri fino alla fine. Però anche il San Donato naturalmente ha un tallone d’Achille ed è sicuramente la fase difensiva e le 24 reti subite nelle gare casalinghe sono una conferma molto forte di questa tendenza. Nel confronto fra il miglior attacco del girone, quello del Cesena, e la seconda peggior difesa, quella del San Donato ci sarà probabilmente il destino di questo confronto.

Roberto Daltri